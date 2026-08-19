NABU-Jahresbericht

Bei der Vorstellung des Jahresberichts 2025 verwies NABU-Präsident Krüger unter anderem auf die Untere Havel. Seit 20 Jahren arbeite man daran, dort ein stabiles Flussökosystem aufzubauen, erklärte er. Nun lebten in dem Gebiet wieder seltene Vögel, Pflanzen und Insekten. Zugleich fungiere die wiederhergestellte Aue als Wasserspeicher und federe damit die Dürrezeiten ab. Krüger hob zudem die Entwicklung des Ahlen-Falkenberger Moors in Niedersachsen hervor. Es sei gelungen, das Gebiet zu neuem Leben zu erwecken. Mit Blick auf die Mitgliederzahlen habe sich der Verband weiter positiv entwickelt, hieß es. Zuletzt seien es fast 900.000 Menschen gewesen.
Diese Nachricht wurde am 19.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.