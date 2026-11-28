Israel

Netanjahu bietet Eisenkot wechselnde Regierungsführung an - Eisenkot könne zuerst Ministerpräsident werden

Vier Wochen nach der Wahl in Israel hat Ministerpräsident Netanjahu dem Oppositionspolitiker Eisenkot ein neues Angebot für eine Regierungsbildung gemacht. In einer möglichen gemeinsamen Einheitsregierung würde er im Zuge einer Rotation zunächst Eisenkot das Amt des Regierungschefs überlassen, erklärte Netanjahu im Onlinedienst X.