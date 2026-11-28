Er selbst würde als zweiter den Posten übernehmen. Eisenkot war von Staatspräsident Herzog mit der Regierungsbildung beauftragt worden. Diese gestaltet sich jedoch schwierig. Eisenkot hatte gestern kritisiert, dass es bei den Verhandlungen mit Netanjahus Likud-Partei keine Fortschritte gebe und warf ihr vor, Zeit zu schinden und Neuwahlen anzustreben.
Eisenkot hat bis zum 6. Dezember Zeit, eine Regierung zu bilden. Die Frist kann noch um 14 Tage verlängert werden. In Israel gab es bereits mehrfach Regierungen mit rotierender Spitze.
Diese Nachricht wurde am 28.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.