Benjamin Netanjahu (picture alliance / epd-bild / Christian Ditsch)

Er selbst würde als zweiter den Posten übernehmen. Eisenkot forderte Netanjahu in einer ersten Reaktion auf, innerhalb von 24 Stunden ernsthafte Verhandlungen aufzunehmen. Laut Netanjahu soll es am Vormittag ein Treffen zwischen Vertretern beider Lager geben. Eisenkot hatte der Likud-Partei von Netanjahu am Freitag vorgeworfen, Zeit zu schinden und Neuwahlen anzustreben.

Er war von Staatspräsident Herzog mit der Regierungsbildung beauftragt worden. Diese gestaltet sich jedoch schwierig. Eisenkot hat bis zum 6. Dezember Zeit, eine Koalition zu bilden. Die Frist kann noch um 14 Tage verlängert werden.

Diese Nachricht wurde am 29.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.