Naher Osten

Benjamin Netanjahu will nach der Wahl wieder eine Regierung bilden (picture alliance / Kyodo)

Er regte eine von ihm geführte Koalitionsregierung seiner Likud-Partei mit möglichst vielen weiteren Parteien an - allerdings ohne Beteiligung von israelisch-arabischen Vertretern. Ihnen warf er vor, Terrorismus zu unterstützen und das Existenzrecht Israels zu leugnen. Netanjahus Herausforderer Eisenkot machte bislang keine Pläne öffentlich. Am Mittwoch beginnt Herzog damit, Gespräche mit allen Parteien zu führen. Er kündigte an, von der üblichen Reihenfolge abzuweichen und sich zunächst mit der kleinsten Partei zu treffen. Zuletzt werde er mit dem Likud als stärkster politischer Kraft im Parlament sprechen.

In Israel erteilt der Präsident den Auftrag zur Regierungsbildung. Er entscheidet sich in der Regel für den aussichtsreichsten Vorschlag, der nicht zwingend vom Wahlsieger kommt.

Diese Nachricht wurde am 02.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.