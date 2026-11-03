Energiesicherheit

Bundesnetzagentur vergibt erste Kraftwerkszuschläge. (Oliver Berg/dpa)

Wie die Behörde in Bonn bekanntgab, wurden elf Aufträge für eine Leistung von insgesamt rund 5.160 Megawatt vergeben. Davon entfallen zehn auf den Energiekonzern RWE beziehungsweise den ostdeutschen Braunkohlekonzern LEAG und einer auf die Stadtwerke Karlsruhe. Eingegangen waren insgesamt 41 Gebote.

Die neuen Anlagen sollen ab November 2031 die Stromversorgung dann sichern, wenn Wind- und Solaranlagen nicht genügend Energie liefern. Die Betreiber erhalten dafür über 15 Jahre eine Vergütung für die Bereitstellung ihrer Leistung. Die Förderung beläuft sich auf insgesamt etwa zwölf Milliarden Euro. Die Kosten sollen die Stromkunden per Umlage tragen.

Bundeswirtschaftsministerin Reiche sagte, mit den Entscheidungen bringe man die Kraftwerksstrategie aus der Planung in die Umsetzung und schaffe so die Grundlage für eine sichere sowie bezahlbare Stromversorgung.

Diese Nachricht wurde am 03.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.