Nach Niedrigwasser

Die "Allianz Wasserstraße" wolle den Ausbau der Infrastruktur und die Modernisierung der Flotte vorantreiben, teilten die Unternehmen mit. Sie betonten, dass die deutsche Industrie ohne Binnenschifffahrt nicht arbeitsfähig sei. Ein Großteil der Schleusen und Wehre seien so marode, dass sie die Binnenschifffahrt massiv beeinträchtigten, warnte die Allianz. Das Bündnis sieht für Deutschland zudem den Bedarf von 250 bis 300 neuen Schiffen, die für Niedrigwasser ausgelegt sind.
Die Binnenschifffahrt verbindet die Seehäfen mit den Industriezentren an Rhein, Ruhr, Main, Neckar und Mosel. 2025 transportierte sie nach Angaben des Statistischen Bundesamtes mehr als 171 Millionen Tonnen Güter wie Kohle, Mineralöl oder Agrargüter.
Diese Nachricht wurde am 14.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.