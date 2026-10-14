Nach Niedrigwasser

Unter anderem wegen des Niedrigwassers haben sich Binnenschifffahrts-Unternehmen zur "Allianz Wasserstraße" zusammengeschlossen. (picture alliance / Jochen Tack / Jochen Tack)

Die "Allianz Wasserstraße" wolle den Ausbau der Infrastruktur ‌und die ⁠Modernisierung der Flotte vorantreiben, ⁠teilten die Unternehmen mit. Sie betonten, dass die deutsche Industrie ohne Binnenschifffahrt nicht arbeitsfähig sei. Ein Großteil der Schleusen und Wehre seien so ​marode, dass sie die Binnenschifffahrt massiv beeinträchtigten, warnte die Allianz. Das Bündnis sieht für Deutschland zudem den Bedarf von ‌250 bis 300 neuen ⁠Schiffen, die für Niedrigwasser ausgelegt sind.

Die Binnenschifffahrt verbindet die Seehäfen mit den Industriezentren an Rhein, Ruhr, Main, Neckar und Mosel. 2025 transportierte sie nach ⁠Angaben ⁠des Statistischen Bundesamtes mehr als 171 ⁠Millionen Tonnen Güter wie Kohle, Mineralöl oder ⁠Agrargüter.

Diese Nachricht wurde am 14.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.