USA: Neue Anklage gegen Ehepaar Maduro wegen Folter erwartet (Kyle Mazza-Cnp/Zuma Press/dpa)

Neben Drogenterrorismus werfe ihnen die Justiz Folter von in Venezuela festgehaltenen US-Bürgern vor, berichten die Fernsehsender CNN und CBS. Die Bekanntgabe des neuen Anklagepunktes solle zeitnah durch die Bundesanwaltschaft in New York erfolgen. Maduro hatte sein Land an der Spitze einer sozialistischen Regierung von 2013 bis 2026 autoritär geführt. Im Januar waren er und seine Frau in der venezolanischen Hauptstadt Caracas in einer umstrittenen Aktion von US-Spezialkräften gefangen genommen worden. Von Kritikern wurde das Vorgehen als Verstoß gegen das Völkerrecht bezeichnet.

Der Prozess gegen die Maduros soll am 1. Juni 2027 beginnen. Die Beschuldigten weisen die Vorwürfe zurück.

Diese Nachricht wurde am 08.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.