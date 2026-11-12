Die Regierung in Rom erklärte, sie wolle Richtlinien dafür verabschieden, wie mit Warnmeldungen einschließlich Massen-Drohmails umgegangen werden soll, sofern keine konkreten Anhaltspunkte für eine Gefahr vorlägen.
In Italien sind den zweiten Tag in Folge laut Medienberichten Bombendrohungen an mehrere Schulen geschickt worden. Gestern erreichten die Mails rund 6.000 Bildungseinrichtungen. Mehrere Schulen wurden evakuiert.
Auch hunderte Schulen in Schottland, Nordirland und Irland hatten Bombendrohungen erhalten. Die Droh-Mails folgten auf eine Welle von europaweiten falschen Bombendrohungen gegen Medien und Flüge sowie Cyberangriffe auf Supermarkt-Kühlsysteme.
Diese Nachricht wurde am 12.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.