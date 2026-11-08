Französische Gendarmen stehen am 7. November 2026 während einer Demonstration in Paris vor ihren Einsatzfahrzeugen. (AFP / GEOFFROY VAN DER HASSELT)

Nach Angaben des französischen Innenministeriums ist die Zahl der Demonstranten mit landesweit 146.000 aber deutlich zurückgegangen. Den Initiatoren zufolge waren insgesamt 250.000 Menschen auf der Straße. Am Donnerstag waren nach Regierungsangaben noch etwa 600.000 an den Protesten beteiligt. Erneut waren rund 70.000 Polizisten im Einsatz, um die Kundgebungen von Gewerkschaften, Jugendorganisationen und der sogenannten Gelbwestenbewegung abzusichern.

In einigen Städten galten strenge Auflagen. In der Innenstadt von Lyon etwa durfte nicht demonstriert werden. In Paris wurde eine Kundgebung der Gelbwesten untersagt. Vereinzelt kam es am Abend dennoch zu Ausschreitungen. Die Polizei meldete landesweit 232 Festnahmen.

Diese Nachricht wurde am 08.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.