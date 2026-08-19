Vorher-Nachher-Aufnahmen der Einschlagstelle auf dem Mond (Bildmitte), aufgenommen aus knapp 100 Kilometern Höhe (NASA GODDARD/INTUITIVE MACHINES / AFP)

Der Krater habe einen Durchmesser von etwa 18 Metern und sei knapp drei Meter tief, teilte die amerikanische Weltraumbehörde mit. Die Aufnahmen wurden demnach von der den Mond umkreisenden US-Sonde Lunar Reconnaissance Orbiter am 11. und 12. August gemacht.

Die oberste Stufe der SpaceX-Trägerrakete Falcon-9 war am 5. August auf der Mondoberfläche eingeschlagen. Sie hatte im Januar vergangenen Jahres zwei Mondlandegeräte ins All befördert. Das Raumfahrtunternehmen von Elon Musk hatte mitgeteilt, das Raketenteil sei durch eine Mischung aus Sonnenaktivität und Schwerkraft von seinem berechneten Kurs abgekommen.

Auf dem Mond schlagen regelmäßig Meteoriten ein, Kollisionen mit Raketenteilen oder anderem Weltraumschrott sind aber selten.

Diese Nachricht wurde am 19.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.