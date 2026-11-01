Online-Shopping in Nicht-EU-Staaten - wie etwa beim Händler Temu - dürfte teurer werden (picture alliance / NurPhoto / Nikos Pekiaridis)

Die EU will so die Zahl von Billig-Paketen verringern, Mehrkosten decken und die Marktüberwachung verbessern. Ähnlichen Zielen dienen die Zoll-Abgaben auf Warensendungen aus Nicht-EU-Ländern, die seit Juli auch für kleine Lieferungen fällig werden.

Im Jahr 2025 wickelten die europäischen Zollämter nach Angaben der EU-Staaten rund sechs Milliarden Pakete von Onlinehändlern ab. Das entspricht mehr als 16 Millionen kleinen Paketen pro Tag. 90 Prozent davon seien aus China in die Staatengemeinschaft gelangt.

Wann wird die neue Gebühr fällig?

Die Bearbeitungsgebühr wird für Artikel fällig, die in Online-Shops außerhalb der EU gekauft und an Verbraucher in der Staatengemeinschaft versendet werden - also für Sendungen aus Asien, Amerika oder auch aus der Schweiz. Erhoben wird sie pro sogenannter Warenposition. Eine Warenposition bezeichnet in etwa eine Produktgruppe - wie Schrauben, Schuhe oder Stifte.

Wer muss die Gebühr bezahlen?

Verantwortlich für die Entrichtung der Gebühr sind die Online-Händler oder Importeure. Vor allem Unternehmen wie Shein, Temu oder AliExpress, die massenhaft günstige Ware produzieren und auch nach Europa verschiffen, dürften davon betroffen sein.

Endverbraucher in Europa sind von der neuen Gebühr zwar nicht direkt betroffen, Handelsverbände erwarten aber, dass sie teilweise etwa über höhere Produktpreise an die Verbraucher weitergegeben werde, vor allem bei Niedrigpreisprodukten mit niedriger Gewinnmarge.

Gab es nicht schon eine Zusatzgebühr für Pakete?

Unabhängig von der neuen Paketgebühr wird bereits seit Juli für Waren aus dem Nicht-EU-Ausland ab dem ersten Euro ein pauschaler Zoll von drei Euro pro Warengruppe fällig. Davor konnten Pakete mit einem Wert von bis zu 150 Euro zollfrei in die EU eingeführt werden. Enthält ein Paket etwa ein T-Shirt, eine Uhr und einen Schneebesen im Wert von bis zu 150 Euro, fallen für die Verkäufer oder Importeure nun neun Euro Zoll an.

Wird die Maßnahme wirken?

Ob und wie sich die neue Gebühr auf die Paketmengen auswirkt, bleibt abzuwarten. Nach Einführung des Drei-Euro-Zolls ist nach Angaben der EU-Kommission die Zahl der Pakete um mehr als 60 Prozent zurückgegangen. Es sind aber immer noch fünf Millionen Sendungen pro Tag. Noch sei es aber zu früh, daraus abschließende Schlussfolgerungen zu ziehen.

Diese Nachricht wurde am 01.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.