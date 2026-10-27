Kiew wurde erneut von russischen Drohnen angegriffen. (picture alliance / Anadolu / Vincenzo Circosta)

Aus Kiew wurden Drohnenattacken gemeldet. Dabei wurde nach Angaben von Bürgermeister Klitschko eine wichtige Brücke über den Fluss Dnipro beschädigt. Das russische Verteidigungsministerium gab zudem Angriffe auf einen Industriekomplex der ukrainischen Hauptstadt bekannt. Außerdem habe man Ziele in der Region Charkiw und einen Frachter im Schwarzen Meer attackiert, hieß es.

Die ukrainische Armee griff ihrerseits einen ⁠Bus ‌im russisch kontrollierten Teil der ​südukrainischen Region Saporischschja mit einer Drohne an. Dabei gab es nach Angaben örtlicher Behörden ‌einen Toten und 30 Verletzte. Bei einem weiteren ukrainischen Luftangriff auf die Stadt Bryansk im Westen Russlands gab es ebenfalls ein Todesopfer, wie die dortige Regionalregierung mitteilte.

Diese Nachricht wurde am 27.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.