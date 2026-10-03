Die russischen Angriffe auf die Ukraine dauern an - hier ein Bild von einem Angriff auf Charkiw am 2. Oktober. (Andrii Marienko / AP / dpa / Andrii Marienko)

Bei einem ukrainischen Luftangriff auf die von Russland besetzte Region Saporischschja wurde ein Mensch getötet. Zudem gab es laut den von Moskau installierten Behörden zehn Verletzte. Die Ukraine griff ‌zudem Industrieanlagen in der russischen Stadt Wolgograd mit Drohnen an. Es gab nach Angaben der dortigen Behörden Gebäudeschäden und einen Verletzten.

Russland attackierte seinerseits erneut eine für den Verkehr wichtige Brücke in der ukrainischen Hauptstadt Kiew, wie deren Bürgermeister Klitschko auf Telegram mitteilte. Der ukrainische Präsident Selenskyj sagte der "Financial Times", die Russen nähmen alles ins Visier: Brücken, Rechenzentren, das Internet, Kindergärten, Schulen und Universitäten. Ziel sei, die Menschen aus den Städten zu vertreiben.

Diese Nachricht wurde am 03.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.