12 Jahre nach Fertigstellung

Bei der Eröffnung der chinesisch-nordkoreanischen Yalu-Brücke zeigte China Flagge. (Xinhua / dpa / Pan Yulong)

Sie führt von der chinesischen Grenzstadt Dandong über den Fluss Yalu nach Nordkorea. Die Inbetriebnahme der Brücke hatte sich südkoreanischen Medienberichten zufolge unter anderem wegen fehlender Anschlussstraßen und Zollanlagen auf nordkoreanischer Seite verzögert.

Die neue Verbindung soll den Handel und den Personenverkehr zwischen China und Nordkorea erleichtern. China als wichtigster Handelspartner unterstützt das weitgehend isolierte Land wirtschaftlich und diplomatisch. Erst im März hatten China und Nordkorea den während der Corona-Pandemie eingestellten Zugverkehr wieder aufgenommen. Vor gut einem Monat eröffnete Nordkorea zudem seine erste Straßenbrücke nach Russland.

Diese Nachricht wurde am 15.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.