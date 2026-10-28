Bei einer russischen Attacke mit Drohnen auf die nordostukrainische Großstadt Charkiw wurden fünf Menschen verletzt. Wie der Katastrophenschutz weiter mitteilte, konnte ein entstandener Großbrand gelöscht werden.
In der Stadt Novomoskovsk in der östlichen russischen Region Tula meldeten die Behörden einen ukrainischen Drohnenangriff auf eine Chemiefabrik und auf Wohngebäude. Über mögliche Opfer oder Schäden wurde nichts mitgeteilt.
Die Ukraine attackiert in ihrem Abwehrkampf gegen den Aggressor Russland seit Monaten verstärkt Ziele der Industrie und der Infrastruktur jenseits der Grenze.
Diese Nachricht wurde am 28.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.