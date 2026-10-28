Krieg
Neue Luftangriffe Russlands und der Ukraine

Russland und die Ukraine haben sich auch in der vergangenen Nacht gegenseitig aus der Luft angegriffen.

    Zwei Feuerwehrmänner versuchen ein brennendes Haus zu löschen.
    Es gab erneute russische Angriffe auf Charkiw. (picture alliance / Anadolu / State Emergency Service of Ukraine / Handout)
    Bei ⁠einer russischen Attacke mit Drohnen ⁠auf ⁠die nordostukrainische ‌Großstadt Charkiw wurden fünf Menschen ​verletzt. Wie der Katastrophenschutz weiter mitteilte, konnte ein entstandener Großbrand ​gelöscht werden.
    In der Stadt Novomoskovsk in der östlichen russischen Region Tula meldeten die Behörden einen ukrainischen Drohnenangriff auf eine Chemiefabrik und auf Wohngebäude. Über mögliche Opfer oder Schäden wurde nichts mitgeteilt.
    Die Ukraine attackiert in ihrem Abwehrkampf gegen den Aggressor Russland seit Monaten verstärkt Ziele der Industrie und der Infrastruktur jenseits der Grenze.
    Diese Nachricht wurde am 28.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.