Hersteller müssen drohende Lieferausfälle künftig frühzeitig melden. Zudem will die EU ihre eigene Arzneimittelproduktion fördern. Neue Regeln für die öffentliche Beschaffung sollen europäische Hersteller bevorzugen. Hintergrund sind wiederkehrende Lieferengpässe, etwa bei Fiebersäften für Kinder. Als eine Ursache gilt die Abhängigkeit Europas von wenigen Lieferländern.
Die Reform sieht außerdem die Einführung digitaler Beipackzettel vor. Informationen zu Anwendung und Nebenwirkungen sollen künftig auch über einen QR-Code auf der Verpackung abrufbar sein. Der bisherige Papierbeipackzettel bleibt zunächst erhalten.
Diese Nachricht wurde am 25.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.