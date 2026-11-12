Einigung in Schwerin

Demnach übernimmt die Linke die Ressorts Justiz und Soziales; an die Grünen fällt das Umweltministerium. Alle weiteren Ministerposten gehen an die SPD. Schwesig hob bei der Vorstellung ihres Kabinetts unter anderem Agrarminister Backhaus hervor. Der Sozialdemokrat ist seit 1998 im Amt und damit der dienstälteste Minister Deutschlands.
Schwesig soll am Montag, sechs Wochen nach der Landtagswahl, als Ministerpräsidentin wiedergewählt werden. Vorher müssen SPD, Linke und Grüne noch auf Parteitagen über den Koalitionsvertrag abstimmen.
Diese Nachricht wurde am 12.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.