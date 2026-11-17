Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing (Florian Wiegand / dpa / Florian Wiegand)

Mehrere internationale Medien, darunter das ZDF, der "Spiegel" und die "New York Times", werteten nach eigenen Angaben mehr als 15 Millionen interne Dokumente des größten deutschen Bankinstituts aus. Aus E-Mails, Berichten und Präsentationen sowie Kalendereinträgen gehe hervor, dass bei der Deutschen Bank immer wieder interne Warnungen vor Geldwäsche, Korruption oder Sanktionsverstößen übergangen wurden.

Die Deutsche Bank erklärte, die in den Medienberichten aufgeführten Sachverhalte lägen viele Jahre zurück. Unter der Führung des seit April 2018 amtierenden Konzernchefs Sewing habe man sieben Milliarden Euro investiert, um die internen Kontrollen zu verbessern. Finanzielle Auswirkungen durch das Daten-Leck seien nicht zu erwarten.

Diese Nachricht wurde am 17.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.