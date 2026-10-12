Die neue Flutwelle hat unter anderem ein Wasserkraftwerk am Budhigandaki getroffen. (AFP / SOVIT SHRESTHA)

Nach Behördenangaben wurden Dutzende Häuser von den Wassermassen mitgerissen. Zudem habe es Schäden an Straßen, Brücken und Wasserkraftwerken gegeben. Über mögliche Opfer ist noch nichts bekannt; fünf Menschen werden aktuell vermisst. Derzeit suchen Hunderte von Rettungskräften nach den Vermissten; die Armee schickte zur Unterstützung vier Hubschrauber.

Es ist bereits das zweite Mal innerhalb kurzer Zeit, dass es im Bezirk Gorkha eine Flutwelle gibt. Ende August waren im nepalesisch-tibetischen Grenzgebiet große Mengen an Gletschereis und Felsgestein abgebrochen und hatten mehrere Siedlungen innerhalb kurzer Zeit überschwemmt. Damals kamen bis zu 1.500 Menschen ums Leben; etwa 5.000 werden bis heute vermisst.

Diese Nachricht wurde am 12.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.