Chefposten im US-Kongress

Steve Scalise will neuer Vorsitzender des US-Repräsentenhauses werden.

Ihm war es in den fraktionsinternen Verhandlungen nicht gelungen, die erforderliche Mehrheit hinter sich zu versammeln. Wie mehrere US-Medien übereinstimmend berichten, gab es in der zersplitterten Fraktion zu viele Abgeordnete, die den 58-Jährigen bei der Wahl nicht unterstützen wollten. Erst am Mittwoch war Scalise von den Republikanern für den Chefposten der Parlamentskammer nominiert worden. Dabei hatte er sich in der internen Abstimmung gegen seinen von Ex-Präsident Trump unterstützten Herausforderer Jordan durchgesetzt. Wegen der knappen Mehrheitsverhältnisse ist der künftige Sprecher des Repräsentantenhauses auf eine möglichst geschlossene Fraktion angewiesen.

Die Neubesetzung wurde erforderlich, nachdem der bisherige Amtsinhaber McCarthy in einem parteiinternen Machtkampf auf Betreiben des erzkonservativen Republikaner-Flügels gestürzt worden war.

Diese Nachricht wurde am 13.10.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.