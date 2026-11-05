Halloween-Süßigkeiten

31.10.2014, Bayern, Straubing: Kinder in gruseligen Kostümen bekommen an Halloween an einem Hauseingang Süßigkeiten. (Armin Weigel / dpa )

Niemand sei zu Schaden gekommen, teilte die Polizei in Halle mit. In Deutschland und weiteren europäischen Ländern sind in den vergangenen Tagen mindestens 80 Fälle dieser Art bekannt geworden. Einige der Ermittlungen haben allerdings inzwischen einen anderen Ausgang genommen als erwartet: Das österreichische Bundeskriminalamt teilte inzwischen mit, in mindestens vier Fällen hätten Kinder die Süßigkeiten selbst bearbeitet, um die Eltern zu erschrecken oder um die Polizei in die Irre zu führen.

Auch in Thüringen und Bayern haben die Behörden in bislang drei Fällen über Fehlalarm berichtet, der auf die Kinder selbst zurückgeht.

Diese Nachricht wurde am 05.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.