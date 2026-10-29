Das Berliner Abgeordnetenhaus (Britta Pedersen / dpa / Britta Pedersen)

Im Mittelpunkt steht die Wahl des Parlamentspräsidiums. Die Linke hat als stärkste Fraktion das Vorschlagsrecht. Sie nominierte die langjährige Abgeordnete Klein für den Posten an der Spitze des Abgeordnetenhauses. Klein wäre die erste Linke-Politikerin in dem Amt. Die beiden Vize-Präsidenten kommen laut Geschäftsordnung aus der zweit- und der drittstärksten Fraktion, also aus CDU und AfD. Die CDU schlägt dafür die bisherige Parlamentspräsidentin Seibeld vor, die ebenfalls mit einer Mehrheit rechnen kann. Den AfD-Kandidaten Trefzer wollen Linke, CDU, Grüne und SPD dagegen nicht wählen.

Diese Nachricht wurde am 29.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.