Das Berliner Abgeordnetenhaus (IMAGO / Dirk Sattler)

Wichtigster Tagesordnungspunkt der konstituierenden Sitzung ist die Wahl einer neuen Parlamentspräsidentin. Als stärkste Kraft hat Die Linke ihre Abgeordnete Klein für das Amt vorgeschlagen. Im Falle ihrer Wahl würde sie auf die derzeitige Parlamentspräsidentin Seibeld von der CDU folgen. Mit Spannung erwartet wird die Wahl der beiden Vizeposten, für die erstmals neben der CDU auch die AfD ein Vorschlagsrecht hat. Eröffnet wird die Sitzung vom Alterspräsidenten, dem CDU-Abgeordneten Wansner.

Diese Nachricht wurde am 29.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.