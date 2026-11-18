Die Abgeordnetenkammer in Rom verabschiedete einen entsprechenden Entwurf am Abend mit deutlicher Mehrheit. Der Senat hatte bereits im März zugestimmt, damit ist das Vorhaben endgültig beschlossen.
Kern des Gesetzes ist die Übernahme der Antisemitismus-Definition der Organisation International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA). Zu den darin ausdrücklich genannten Beispielen von Antisemitismus zählen auch bestimmte Formen der Feindseligkeit gegenüber Israel. Kritiker befürchten, dass damit legitime Kritik an der Regierung Israels und ihrer Politik, etwa im Gaza-Krieg, als antisemitisch eingestuft und die Meinungsfreiheit entsprechend eingeschränkt werden könnte.
Hintergrund des neuen Gesetzes ist eine zunehmende Zahl antisemitischer Vorfälle in Italien.
Diese Nachricht wurde am 18.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.