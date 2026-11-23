Die Deutsche Nationalbibliothek in Leipzig (picture alliance / dpa / Jan Woitas)

Der Haushaltsausschuss des Bundestages hatte den Angaben zufolge zusätzliche Mittel im Haushalt 2027 für die Finanzierung des Projekts beschlossen. Mit dem Geld soll ein Magazin am Deutschen Platz in Leipzig gebaut werden. Der gesetzliche Auftrag der Nationalbibliothek, alles zu sammeln, was seit 1913 in und über Deutschland oder in deutscher Sprache publiziert wird, könne so erfüllt werden. Nach Angaben der Nationalbibliothek sind die bestehenden Lagerkapazitäten nahezu erschöpft.

Noch im März war der Neubau von Kulturstaatsminister Weimer infrage gestellt worden. Weimer hatte eine stärkere Fokussierung auf die digitale Sammlung gefordert. Nach öffentlicher Kritik erklärte er jedoch, der Bau könne in das laufende Haushaltsaufstellungsverfahren eingebracht werden.

Diese Nachricht wurde am 23.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.