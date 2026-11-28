Das neue London Museum an seinem neuen Standort in einer historischen Markthalle. (Jan Mies / dpa)

Das Museum befindet sich jetzt in einer historischen Markthalle im Bezirk Smithfield. Der viktorianische General Market war 1883 eröffnet und in den 1990er wieder geschlossen worden. Seitdem verfiel das Gelände. Die Wiederherstellung samt Umzug des Museums kostete 520 Millionen Euro.

Das London Museum erzählt die Geschichte der britischen Hauptstadt von ihren Ursprüngen bis heute. Zu den ausgestellten Highlights der Sammlung gehören etwa die Telefonzentrale des Buckingham-Palasts, die Staatskutsche des Lord Mayor, das Kostüm der russischen Primaballerina Anna Pawlowa aus dem "Sterbenden Schwan" und ein restauriertes römisches Mosaik. Das "Große Feuer", das 1666 über 13.000 Häuser zerstörte, wird ebenso thematisiert wie die Gesundheitskrise des "Great Stink" im Sommer 1858, als die Themse einer überquellenden Kanalisation glich.

Diese Nachricht wurde am 28.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.