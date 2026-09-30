Sicherheit

Am Flughafen BER wurden 2026 bereits 26 Drohnen gesichtet. (Dominik Kotzur / dpa / Dominik Kotzur)

Damit könnten die Flugkörper frühzeitig entdeckt und die zuständigen Stellen über mögliche Gefährdungen für den Luftverkehr informiert werden, teilte das Bundesverkehrsministerium mit. Im Laufe des Jahres würden sukzessive weitere internationale Verkehrsflughäfen mit entsprechenden Systemen ausgestattet. Hintergrund sind wiederholte Drohnen-Sichtungen im Umfeld deutscher Airports.

Allein im ersten Halbjahr 2026 wurden am BER 28 Drohnen gesichtet - so viele wie an keinem anderen deutschen Flughafen.

Diese Nachricht wurde am 30.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.