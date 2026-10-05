Sicherheit

Neues Drohnendetektionssystem am Flughafen Stuttgart installiert (Leonie Asendorpf / dpa)

Damit sollen kleine Flugobjekte frühzeitig identifiziert und mögliche Gefährdungslagen schneller bewertet werden können. Auch auf dem Flughafen Leipzig/Halle wird ein solches System im Laufe der Woche in Betrieb genommen. Nach Angaben des Bundesverkehrsministeriums sind damit alle acht großen deutschen Verkehrsflughäfen mit moderner Drohnendetektion ausgestattet.

Nach dem Fund einer mit Sprengstoff präparierten Drohne auf dem Flughafen Leipzig/Halle im August hatte es Kritik gegeben, dass noch keine flächendeckenden Erkennungssysteme in Betrieb waren.

Diese Nachricht wurde am 05.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.