Wahlversprechen

Die Polizei-Einheit SRG in New York wird aufgelöst. (picture alliance / ZUMAPRESS.com / Carlos Chiossone)

Mamdani und die New Yorker Polizeichefin Tisch teilten mit, künftig werde man bei Protesten andere Einheiten einsetzen, die Kommunikation und Deeskalation in den Mittelpunkt rückten. Auch werde den Beamten der Einsatz von Pfefferspray und Tränengas untersagt.

Die Einheit SRG in New York war sowohl für die Terrorismusbekämpfung als auch für den Umgang mit Protesten zuständig. Ihr wurde immer wieder ein unverhältnismäßiges Vorgehen gegen Demonstranten vorgeworfen, etwa bei den "Black Lives Matter"-Protesten 2020.

Scharfe Kritik der Gewerkschaft

Die Polizei-Gewerkschaft kritisierte dagegen, Mamdani gefährde durch die Maßnahmen die Sicherheit der Bürger und der Polizisten, "um seine radikale Anhängerschaft zu beschwichtigen“.

Mamdani gehört dem linken Flügel der Demokratischen Partei an und bezeichnet sich selbst als "demokratischen Sozialisten". Er ist der erste muslimische Bürgermeister von New York.

Diese Nachricht wurde am 16.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.