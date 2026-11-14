Rob Jetten, Ministerpräsident der Niederlande (Michael Kappeler / dpa / Michael Kappeler)

Jetten kündigte nach siebenstündigen Gesprächen in Den Haag an, dass die Parteien in den kommenden Tagen weiterverhandeln würden. Die Koalition brauche einen grundlegenden Neustart, erklärte er. Zuvor hatte einer der drei Koalitionspartner, die rechtsliberale Partei VVD, die Minderheitsregierung für gescheitert erklärt. Hintergrund des Streits ist eine Steuerreform. Gegen den Willen der VVD hatten die Koalitionspartner von der sozialliberalen Partei D66 und der christdemokratischen CDA mit Oppositionsparteien eine zusätzliche Abgabe für Personen mit großen Vermögen verabschiedet.

Die Koalition von Ministerpräsident Jetten war erst vor neun Monaten gebildet worden. Neuwahlen werden von den meisten Parteien abgelehnt, da sie eine Phase des Stillstands befürchten.

Diese Nachricht wurde am 14.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.