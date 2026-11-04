Europäische Zentralbank

Klaas Knot, der ehemalige Präsident der niederländischen Zentralbank (Hannes P Albert / dpa / Hannes P Albert)

Das teilte die Regierung in Den Haag mit. Noch bis Freitag können Euro-Staaten Bewerber um die Nachfolge von EZB-Präsidentin Lagarde nominieren. Wer den Posten am Ende bekommt, entscheiden alle EU-Staaten gemeinsam.

EZB-Präsidentin Lagarde hat angekündigt, im Februar und damit acht Monate vor dem regulären Ende ihrer Amtszeit ​abzutreten. Der Niederländer Knot gilt neben dem früheren spanischen Zentralbankchef Pablo Hernandez de Cos als einer ‌der ‌Favoriten für das Amt.

Diese Nachricht wurde am 04.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.