Europäische Zentralbank

Das teilte die Regierung in Den Haag mit. Noch bis Freitag können Euro-Staaten Bewerber um die Nachfolge von EZB-Präsidentin Lagarde nominieren. Wer den Posten am Ende bekommt, entscheiden alle EU-Staaten gemeinsam.
EZB-Präsidentin Lagarde hat angekündigt, im Februar und damit acht Monate vor dem regulären Ende ihrer Amtszeit abzutreten. Der Niederländer Knot gilt neben dem früheren spanischen Zentralbankchef Pablo Hernandez de Cos als einer der Favoriten für das Amt.
Diese Nachricht wurde am 04.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.