Wissenschaft

Die Nobelpreis-Medaille (picture alliance / dpa / Marc Müller)

Preiswürdig unter Beobachtern gelten in diesem Jahr Forschungen zu einem Hormon, das bei der Entwicklung von Adipositas-Medikamenten wie Ozempic oder Mounjaro eine Rolle gespielt hat. Das Nobelpreis-Komitee gibt dann am Dienstag den Preis für Physik, am Mittwoch für Chemie, am Donnerstag den Literatur-Nobelpreisträger und am Freitag bekannt, wer den Friedensnobelpreis erhält. Der Reigen schließt sich am kommenden Montag mit den Wirtschaftswissenschaften. Die Preise selbst werden am 10. Dezember in Stockholm und Oslo überreicht.

Diese Nachricht wurde am 05.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.