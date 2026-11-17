Mohammadi erklärte bei Instagram, die Nachrichten darüber seien Teil des täglichen Lebens - selbst in Zeiten des Krieges und der schweren Wirtschaftskrisen. Mohammadi erwähnte mehrere aktuelle Fälle, darunter den des Filmemachers Jafar Panahi, der kürzlich erneut zu einer Haftstrafe verurteilt wurde. Narges Mohammadi befindet sich wegen ihres schlechten Gesundheitszustandes derzeit nicht im Gefängnis. Sie betonte aber, dass ihre erneute Inhaftierung jederzeit drohe. Auch der iranische Schriftstellerverband beklagte nach Angaben des Iran Journals, die Repression habe sich nach den Massenprotesten von Januar 2026 und den Angriffen der USA und Israels verschärft. Der Verband verwies auf neue Gesetze des Regimes gegen angebliche Spionage und Kooperation mit feindlichen Staaten.
Diese Nachricht wurde am 17.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.