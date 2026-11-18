Wie IAEA-Generaldirektor Grossi in Wien berichtete, wird eine bestehende Anlage zur Uran-Anreicherung im Atomzentrum Yongbyon seit September erweitert. Dies sei höchst besorgniserregend, sagte Grossi.
Die Regierung in Pjöngjang lässt seit Jahren keine IAEA-Inspektoren mehr ins Land. Die Behörde behält die nordkoreanischen Atomanlagen aber unter anderem mit Satelliten-Aufnahmen im Blick.
Hoch angereichertes Uran kann zum Bau von Atomwaffen verwendet werden. Nordkorea hat Forderungen nach nuklearer Abrüstung wiederholt zurückgewiesen.
Diese Nachricht wurde am 18.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.