Nordkorea führt regelmäßig Raketentests durch (Archivfoto). (Uncredited/KCNA/KNS/dpa)

Wie ein Sprecher des südkoreanischen Militärs mitteilte, ist die Rakete vom Gebiet Wonsan aus gestartet worden und offenbar im Meer niedergegangen. Die japanische Küstenwache gab eine Warnung für die Schifffahrt in der Region heraus. Südkoreas Regierung berief eigenen Angaben zufolge eine Dringlichkeitssitzung des Nationalen Sicherheitsrates ein. ⁠

Vor dem Raketenstart hatte Kim Yo ​Jong, die Schwester von Machthaber Kim Jong Un, eine Erklärung veröffentlicht. Darin wies sie die Forderung Seouls nach einer Entschuldigung ​für den Einsatz nordkoreanischer Minen zurück. Durch die Minen waren ‌in der Demilitarisierten Zone zwei südkoreanische Soldaten bei einem Aufklärungseinsatz schwer verletzt worden.

Diese Nachricht wurde am 03.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.