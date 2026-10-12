Nordkoreanische Raketentests dienen Pjöngjang als Machtdemonstration. (Uncredited/KCNA/KNS/dpa)

Es habe sich um ballistische Raketen gehandelt, die ins Japanische Meer gestürzt seien, erklärte das Militär in Seoul. Die japanische Küstenwache bestätigte den Vorfall. Das Büro des südkoreanischen Präsidenten warf Pjöngjang einen Verstoß gegen UNO-Resolutionen vor und verlangte einen sofortigen Stopp der Tests von ballistischen Raketen.

Waffentests von Nord- und Südkorea hatten zuletzt für neue Spannungen zwischen den beiden Ländern gesorgt. Nordkorea feuerte Anfang des Monats eine Rakete ab, die ihre Flugbahn mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz verändern kann. Südkorea gab wenige Tage später den erfolgreichen Test einer selbst entwickelten Hyperschallrakete bekannt.

Diese Nachricht wurde am 12.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.