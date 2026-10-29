Koreanische Halbinsel

Symbolbild: Ein Mann schaut mit einem Fernglas von Paju in Südkorea aus über die Grenze und die demilitarizierte Zone nach Nordkorea (picture alliance / ZUMAPRESS.com / Kim Jae-Hwan)

Das südkoreanische Militär teilte mit, das Projektil sei im Ostmeer gelandet, das international auch als Japanisches Meer bezeichnet wird. Genauere Angaben gab es zunächst nicht. Zuvor hatte bereits die Küstenwache Japans vom Abschuss einer mutmaßlich ballistischen Rakete berichtet. Dem Regime in Pjöngjang sind Starts oder Tests von ballistischen Raketen jeglicher Reichweite durch UNO-Beschlüsse untersagt. Es herrscht unter anderem die Sorge, dass sie mit Atomsprengköpfen bestückt werden könnten.

Diese Nachricht wurde am 29.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.