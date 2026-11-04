Erneuter Raketentest

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Die Art des Projektils sowie die Flugreichweite würden derzeit untersucht, teilte der südkoreanische Generalstab mit. Nordkorea hatte zuletzt zwei Raketentypen mit einem Streusprengkopf getestet. Streumunition ist wegen ihrer schwer kontrollierbaren Wirkung international geächtet. Vergangenen Donnerstag feuerte Nordkorea zudem rund zehn ballistische Kurzstreckenraketen in Richtung des Japanischen Meeres ab. Nordkorea ist es durch UNO-Beschlüsse eigentlich untersagt, ballistische Raketen jeglicher Reichweite zu starten.

Diese Nachricht wurde am 04.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.