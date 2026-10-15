Neue Waffentests von Nordkorea. (picture alliance / imageBROKER / Joko)

Wie die staatliche Nachrichtenagentur KCNA berichtete, wurden die beiden Flugkörper mit Sprengladungen von U-Booten aus ins Japanische Meer abgefeuert. Der Test habe keine nachteiligen Auswirkungen auf die Sicherheit der Nachbarländer gehabt, hieß es. Bei dem Test sei es darum gegangen, die Einsatzbereitschaft von Unterwasser-Kampfsystemen zu überprüfen und Marineeinheiten zu trainieren.

Der Waffentest erfolgt vor dem Hintergrund neuer Spannungen mit Südkorea. Bei einer Explosion im Grenzgebiet waren kürzlich drei südkoreanische Soldaten verletzt worden. Südkorea geht davon aus, dass nordkoreanische Landminen dafür verantwortlich waren, und wirft dem Norden einen Bruch des Waffenstillstands vor. Nordkorea weist die Anschuldigungen zurück.

Diese Nachricht wurde am 15.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.