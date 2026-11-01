Trotz Verbots durch die UNO

Nordkorea hat offenbar neue Raketensprengköpfe getestet (Archivbild) (Uncredited/KCNA/KNS/dpa)

Wie die staatliche Nachrichtenagentur KCNA berichtet, kann die Waffe ein Gebiet von bis zu 13 Hektar - das entspricht etwa 18 Fußballfeldern - zerstören. Der Chef der Raketenverwaltung kündigte an, die Streitkräfte sollten noch in diesem Jahr verschiedene Typen je nach Einsatzauftrag und Ziel auswählen und einsetzen können. Nordkorea hatte erst vor einigen Tagen zehn ballistische Raketen in Richtung des japanischen Meeres abgefeuert. Pjöngjang sind Starts oder Tests von ballistischen Raketen jeglicher Reichweite durch UNO-Beschlüsse untersagt. Es herrscht unter anderem die Sorge, dass sie mit Atomsprengköpfen bestückt werden könnten.

Diese Nachricht wurde am 01.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.