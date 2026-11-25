Um das nordkoreanische Kinderferiencamp Songdowon gibt es diplmatische Querelen mit der Schweiz. (picture alliance / YONHAPNEWS AGENCY / Yonhap)

Wie die staatliche Nachrichtenagentur KCNA berichtete, forderte das nordkoreanische Außenministerium den diplomatischen Vertreter zur Ausreise innerhalb von 48 Stunden auf. Zur Begründung führte Pjöngjang an, dass die Schweiz ein nordkoreanisches Kinderferiencamp auf ihre Sanktionsliste gesetzt hatte.

Dem Lager Songdowon wird vorgeworfen, an der mutmaßlichen Verschleppung und Indoktrinierung von Kindern aus russisch besetzten Gebieten der Ukraine beteiligt gewesen zu sein. Die Schweiz hatte die diplomatische Vertretung erst kürzlich wieder in Betrieb genommen, nachdem sie im Zuge der Corona-Pandemie geschlossen worden war. Neben der Schweiz unterhalten nur wenige europäische Länder Vertretungen in Nordkorea, darunter Schweden, Polen und Tschechien.

Diese Nachricht wurde am 25.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.