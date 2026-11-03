Weltgrößte Kryptobörse

Ein von der nordkoreanischen Regierung veröffentlichtes Foto der Schwester des nordkoreanischen Machthabes Kim Jong Un, Kim Yo Jong. (dpa / Korean Central News Agency/Korea News Service via AP)

Die Anschuldigung der USA, nordkoreanische Hacker steckten hinter dem Diebstahl, bezeichnete Kim Yo Jong, die Schwester von Machthaber Kim Jong Un, als unhaltbare Unterstellung und schwerwiegende Provokation. Nordkorea werde angesichts dieser Feindseligkeit seine Haltung gegenüber den Vereinigten Staaten überdenken.

Bei dem Hackangriff waren am Freitag nach Angaben von Binance Kryptowährungen im Wert von mehr als sechs Milliarden US-Dollar gestohlen worden. Das FBI schrieb die Tat einer nordkoreanischen Hackergruppe zu, die im vergangenen Jahr bereits 1,5 Milliarden US-Dollar von der Kryptobörse Bybit erbeutet haben soll. Experten zufolge nutzt Nordkorea den Diebstahl von Kryptowährungen, um Devisen zu beschaffen und sein Atomprogramm zu finanzieren.

Diese Nachricht wurde am 03.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.