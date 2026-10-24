Grenzbrücke zwischen Nordkorea und China (Foto vom 15.10.26) (kyodo / dpa / Uncredited)

Er soll über eine Brücke eingereist sein, die erst kürzlich eingeweiht wurde. Südkoreanische Medien berichten unter Berufung auf Regierungskreise, Kim sei bei seiner Ankunft vom chinesischen Ministerpräsidenten Li Qiang begrüßt worden. Er werde voraussichtlich noch heute nach Nordkorea zurückkehren.

China ist Nordkoreas größter Handelspartner. Mit der Freigabe der neuen Brücke vertiefen beide Länder ihre wirtschaftlichen Beziehungen. Sie war bereits 2014 fertiggestellt, aber erst in der vergangenen Woche eröffnet worden.

Diese Nachricht wurde am 24.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.