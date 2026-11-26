Frau mit Niqab, einem Gesichtsschleier, der nur die Augen frei lässt. (AFP)

Der Landtag in Düsseldorf beschloss mit den Stimmen der Regierungsmehrheit von CDU und Grünen eine entsprechende Änderung im Schulgesetz. In der Begründung heißt es, Schülerinnen und Schüler dürften nicht durch Verhüllung ihres Gesichts die Kommunikation erschweren. Diese setze auch das Erfassen der Körpersprache - insbesondere der Mimik - voraus.

Beschlossen wurde zudem, dass Schulleitungen künftig bei konkreten Anhaltspunkten Schüler, von denen Bedrohungen ausgehen, bis zu vier Wochen vom Unterricht auschließen können. Landesschulministerin Feller von der CDU betonte, in dieser Zeit würden die betroffenen Schüler nicht alleingelassen.

Diese Nachricht wurde am 26.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.