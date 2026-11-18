Kinder in einer Kita (Archiv) (picture alliance / SvenSimon / Malte Ossowski )

Die Folgen des Klimawandels träfen besonders auch Kinder und Jugendliche, hieß es von den Ministerien. Schulhöfe und Kindertageseinrichtungen sollten daher klimaangepasst gestaltet werden.

Gefördert werden können laut dem Land NRW beispielsweise das Entsiegeln von Flächen, das Pflanzen von Bäumen und Sträuchern, die Installation von Jalousien oder Sonnensegeln sowie die Verbesserung der Regenwasserversickerung. Teile des Förderbetrags seien auch für den Einbau von Klimaanlagen nutzbar.

Nach Angaben des Landes Nordrhein-Westfalen können bis zu 1.000 Kitas und 1.000 Schulen jeweils 50.000 Euro Förderung bekommen. Das wäre etwa jede fünfte Schule und jede zehnte Kita in dem Bundesland.

Vertretungen von Schülern, Eltern und Lehrern sowie von Kommunen fordern immer wieder, dass Gelder für die Gebäude und die Ausstattung nicht nur vorübergehend in Förderprogrammen, sondern dauerhaft zur Verfügung gestellt werden.

Diese Nachricht wurde am 18.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.