Schule und Ausbildung

Unterricht an einer digitalen Tafel (picture alliance / dpa / Julian Stratenschulte)

Diese Pläne haben Landesarbeitsminister Laumann und Schulministerin Feller in Düsseldorf vorgestellt. Ziel sei es, Schüler früher und passgenauer auf ihr Berufsleben vorzubereiten. Auch weitere Maßnahmen wie längere Praktika seien in Planung.

Die Berufsorientierungsstunde soll zum kommenden Schuljahr in den Jahrgängen 8, 9 und 10 eingeführt werden - über alle Schulformen hinweg und anfangs freiwillig, danach verbindlich. Reguläre Lehrkräfte sollen diesen Unterricht erteilen. Unter anderem der Lehrerverband Bildung und Erziehung äußerte sich kritisch und wies darauf hin, dass Zeit und Ressourcen für dieses Vorhaben nötig seien.

Diese Nachricht wurde am 04.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.