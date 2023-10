Asylpolitik

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Wüst fordert schnelle Entscheidungen beim Thema Migration

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Wüst dringt auf schnelle Entscheidungen in der Asylpolitik. Die Kommunen seien angesichts der hohen Zahl an Geflüchteten weiter am Limit, sagte Wüst im Deutschlandfunk. Auch der hohe Stimmenanteil für die AfD bei den Landtagswahlen in Bayern und Hessen zeige, dass man bei dem Thema jetzt zügig Klarheit schaffen müsse.

13.10.2023