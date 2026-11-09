Der russischen Zeitung Novaya Gazeta stellt heute ihren Betrieb ein. (IMAGO / ITAR-TASS / IMAGO / Vladimir Gerdo)

Das Blatt um Friedensnobelpreisträger Dmitri Muratow galt lange als Symbol für kritischen Journalismus in Russland. Die "Nowaja Gaseta" stand wegen ihrer Berichterstattung zur Menschenrechtslage seit Jahren unter Druck. Russische Behörden gingen nach Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine vor mehr als viereinhalb Jahren verstärkt gegen die Zeitung vor. Anfang Oktober jährte sich etwa der Mord an ihrer Reporterin Anna Politkowskaja zum 20. Mal.

Diese Nachricht wurde am 09.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.