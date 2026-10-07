Kriminalität

Wie das nordrhein-westfälische Innenministerium in Düsseldorf mitteilte, hatten Ermittler die Gruppe infiltriert und über Monate beobachtet. - "Qilin" gilt als eines der aggressivsten Hackernetzwerke weltweit.
Der nordrhein-westfälische Innenminister Reul sprach von einem historischen Erfolg. Seinen Angaben zufolge wurde der Mann in Japan festgenommen. Am vergangenen Freitag sei er nach Deutschland überführt worden.
Der 28-jährige Russe soll für einen Ransomwareangriff auf ein deutsches Logistikunternehmen verantwortlich sein. Dabei soll er die Firma mit der Veröffentlichung gestohlener Daten erpresst haben.
Diese Nachricht wurde am 07.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.