Wahl im Dezember
Nun auch offiziell: Mronz und Engelhardt kämpfen um DOSB-Chefposten

Das Rennen um das Präsidenten-Amt beim Deutschen Olympischen Sportbund ist nun auch offiziell ein Duell zwischen IOC-Mitglied Michael Mronz und dem Präsidenten der Deutschen Triathlon-Union, Martin Engelhardt. Wie der Dachverband mitteilte, gab es bei ihren Bewerbungen keine Bedenken der Ethikkommission.

    Die Buchstaben DOSB stehen am Boden während einer Mitgliederversammlung (MV) des Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB).
    Das Logo des DOSB auf einer Mitgliederversammlung des Dachverbands (picture alliance / dpa / Laszlo Pinter)
    Damit können beide Bewerber bei der Wahl am 5. Dezember antreten. DOSB-Präsident Thomas Weikert tritt nicht noch einmal an.
    Mronz hat als Mitglied des Internationalen Olympischen Komitees bereits einen Sitz im DOSB-Präsidium und will nun an die Spitze rücken. Er gilt als Favorit beim Votum der DOSB-Mitgliederversammlung.
    Engelhardt will mit einem "Sportplan für Deutschland" punkten und setzt vor allem auf seine langjährige Erfahrung in der nationalen Sportpolitik.
    Diese Nachricht wurde am 13.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.