Wahl im Dezember

Damit können beide Bewerber bei der Wahl am 5. Dezember antreten. DOSB-Präsident Thomas Weikert tritt nicht noch einmal an.
Mronz hat als Mitglied des Internationalen Olympischen Komitees bereits einen Sitz im DOSB-Präsidium und will nun an die Spitze rücken. Er gilt als Favorit beim Votum der DOSB-Mitgliederversammlung.
Engelhardt will mit einem "Sportplan für Deutschland" punkten und setzt vor allem auf seine langjährige Erfahrung in der nationalen Sportpolitik.
Diese Nachricht wurde am 13.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.