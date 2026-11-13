Wahl im Dezember

Nun auch offiziell: Mronz und Engelhardt kämpfen um DOSB-Chefposten

Das Rennen um das Präsidenten-Amt beim Deutschen Olympischen Sportbund ist nun auch offiziell ein Duell zwischen IOC-Mitglied Michael Mronz und dem Präsidenten der Deutschen Triathlon-Union, Martin Engelhardt. Wie der Dachverband mitteilte, gab es bei ihren Bewerbungen keine Bedenken der Ethikkommission.